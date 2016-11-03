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Росія звинуватила США в авіаударах по житлових будинках Мосула

Росія звинуватила США в авіаударах по житлових будинках Мосула

Київ • УНН

 • 9734 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Генштаб збройних сил Росії звинуватив авіацію міжнародної коаліції на чолі з США в тому, що вона бомбить школи та житлові будинки іракського Мосула і сусідніх міст. Про це заявив начальник головного оперативного управління генштабу збройних сил Росії, генерал-лейтенант Сергій Рудський, передає УНН з посиланням на ВВС.

З його слів, американські ВПС розбомбили житлові квартали як в Мосулі, так і в інших населених пунктах іракської провінції Найнава.

Він показав знімок одного з районів Мосула з супутника. "На космічному знімку зліва, зробленому 24 жовтня - тобто до удару літаків коаліції, ви бачите будівлі школи і житлових будинків, а праворуч - після. Чітко видно, що авіаційний удар завдавався в безпосередній близькості від будівлі школи, яку було пошкоджено осколками і ударною хвилею", - сказав С.Рудський.

Начальник головного оперативного управління генштабу РФ також повідомив, що 26 жовтня ВВС США завдали ударів по житлових кварталах в центральній частині міста Хамам-ель-Еліль, за 20 км на південний схід від Мосула. У результаті, за його словами, постраждали жителі будинків, розташованих менш ніж в 50 метрах від місця удару.

С.Рудський також стверджує, що 31 жовтня авіація коаліції скинула бомби на густонаселені квартали населених пунктів Базвая і Гогіелі, за 14 і 9 км на схід від Мосула. На підтвердження своїх слів він також показав супутникові знімки.

Наступ на утримуваний бойовиками "Ісламської держави" Мосул почався 17 жовтня. Авіація міжнародної коаліції на чолі з США підтримує його з повітря. У наступі беруть участь іракські сили безпеки і озброєні формування курдів.

Вважається, що взяття Мосула означатиме фактичний розгром "Ісламської держави" в Іраку.

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