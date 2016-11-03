Россия обвинила США в авиаударах по жилым домам Мосула

По его словам, американские ВВС разбомбили жилые кварталы как в Мосуле, так и в других населенных пунктах иракской провинции Найнава.

Он показал снимок одного из районов Мосула со спутника. "На космическом снимке слева, сделанном 24 октября - то есть до удара самолетов коалиции, вы видите здания школы и жилых домов, а справа - после. Четко видно, что авиационный удар наносился в непосредственной близости от здания школы, которая была повреждена осколками и ударной волной ", - сказал С.Рудской.

Начальник главного оперативного управления генштаба РФ также сообщил, что 26 октября ВВС США нанесли удары по жилым кварталам в центральной части города Хамам эль-Елиль, в 20 км к юго-востоку от Мосула. В результате, по его словам, пострадали жители домов, расположенных менее чем в 50 метрах от места удара.

С.Рудской также утверждает, что 31 октября авиация коалиции сбросила бомбы на густонаселенные кварталы населенных пунктов Базвая и Гогиели, за 14 и 9 км к востоку от Мосула. В подтверждение своих слов он также показал спутниковые снимки.

Наступление на удерживаемый боевиками "Исламского государства" Мосул началось 17 октября. Авиация международной коалиции во главе с США поддерживает его с воздуха. В наступлении участвуют иракские силы безопасности и вооруженные формирования курдов.

Считается, что взятие Мосула означать фактический разгром "Исламского государства" в Ираке.