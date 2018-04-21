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Росія звинуватила США у зриві гастролей артистів Великого театру

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ Російської Федерації звинуватило американську владу у зриві виступів артистів Великого театру в Нью-Йорку. Відповідний коментар опубліковано на сайті МЗС Росії, передає УНН.

Росія звинуватила США у зриві гастролей артистів Великого театру

“Буквально два дні тому ми вказували на плачевну ситуацію з видачею в Росії американських віз, яку штучно створила влада США, що веде до значних ускладнень у забезпеченні ділових, культурних, спортивних і навіть родинних зв’язків. І ось новий сумний приклад — відмова у в’їзді артистам московського Великого театру. Як наслідок зірвано виступ у Нью-Йорку прима-балерини О. Смирнової і першого соліста балетної трупи Я. Тіссі. До такого не доходило навіть у часи “холодної війни”, — наголосили у відомстві.

У МЗС зауважили, що впливові сили США, які стурбовані лише тим, як би сильніше натиснути на Росію, не зупиняються ні перед чим.

“Уже кілька років з їхньої вини згорнуті виставкові обміни, тепер відмовами в гастрольних візах, схоже, хочуть розірвати ще одну нитку, яка зв’язує два народи. Більш того, взагалі прагнуть відгородити американців від росіян візової стіною, про що ми вже говорили, зробити поїздки наших громадян в США практично неможливими”, — поскаржилися у російському зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, у МЗС Росії не виключили припинення авіаційного сполучення з США через труднощі з отриманням американських віз.

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