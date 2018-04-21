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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия обвинила США в срыве гастролей артистов Большого театра

Киев • УНН

 • 10968 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Российской Федерации обвинило американские власти в срыве выступлений артистов Большого театра в Нью-Йорке. Соответствующий комментарий опубликован на сайте МИД России, передает УНН.

Россия обвинила США в срыве гастролей артистов Большого театра

“Буквально два дня назад мы указывали на плачевную ситуацию с выдачей в России американских виз, которую искусственно создала власть США, что ведет к значительным осложнениям в обеспечении деловых, культурных, спортивных и даже родственных связей. И вот новый печальный пример — отказ во въезде артистам московского Большого театра. В результате сорвано выступление в Нью-Йорке прима-балерины О. Смирновой и первого солиста балетной труппы Я. Тисси. До такого не доходило даже во времена “холодной войны”, — отметили в ведомстве.

В МИД добавили, что влиятельные силы США, которые обеспокоены лишь тем, как бы сильнее надавить на Россию, не останавливаются ни перед чем.

“Уже несколько лет по их вине свернуты выставочные обмены, теперь отказами в гастрольных визах, похоже, хотят разорвать еще одну нить, которая связывает два народа. Более того, вообще стремятся оградить американцев от россиян визовой стеной, о чем мы уже говорили, сделать поездки наших граждан в США практически невозможными”, - пожаловались в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, в МИД России не исключили прекращения авиационного сообщения с США из-за трудностей с получением американских виз.

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