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Росія зробить все можливе, щоб "зіштовхнути ЄС з гори" – П.Порошенко

Київ • УНН

 • 9517 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Росія зробить все можливе, щоб “зіштовхнути Європейський Союз з гори” і забрати в неї важелі впливу. Про це Президент України Петро Порошенко заявив під час виступу на Першій пленарній сесії Конгресу Європейської народної партії, передає УНН.

“Дорогі друзі, чотири дні тому з нагоди річниці ЄС лідери Євросоюзу погодилися щодо майбутніх планів Європи. Наступні роки будуть найважливішими для Європи і для моєї країни”, — сказав П.Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: П.Порошенко впевнений, що Євросоюз “відкриє свої обійми перед Україною”

Він зазначив, що “агресори всередині Європи не будуть чекати”.

“Росія зробить все можливе, щоб зіштовхнути ЄС з гори. І Кремлю ніколи не вдасться побудувати альтернативну Європу. Для того, щоб добитися цього вони будуть розповсюджувати невіру і невпевненість. Поки ця мета стоїть, Європа не може стати сильнішою з тим, хто ставить Росію вище за все”, — зазначив П.Порошенко.

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