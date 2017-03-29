Россия сделает все возможное, чтобы "столкнуть ЕС с горы" - П.Порошенко

"Дорогие друзья, четыре дня назад по случаю годовщины ЕС лидеры Евросоюза согласились относительно будущих планов Европы. Последующие годы будут важными для Европы и для моей страны ", - сказал П.Порошенко.

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Он отметил, что "агрессоры внутри Европы не будут ждать".

"Россия сделает все возможное, чтобы столкнуть ЕС с горы. И Кремлю никогда не удастся построить альтернативную Европу. Для того, чтобы добиться этого они будут распространять неверие и неуверенность. Пока эта цель стоит, Европа не может стать сильнее с тем, кто ставит Россию выше всего", - отметил П.Порошенко.