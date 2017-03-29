Россия сделает все возможное, чтобы "столкнуть ЕС с горы" - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Россия сделает все возможное, чтобы "столкнуть Европейский Союз с горы" и забрать у нее рычаги влияния. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время выступления на Первой пленарной сессии Конгресса Европейской народной партии, передает УНН.
"Дорогие друзья, четыре дня назад по случаю годовщины ЕС лидеры Евросоюза согласились относительно будущих планов Европы. Последующие годы будут важными для Европы и для моей страны ", - сказал П.Порошенко.
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Он отметил, что "агрессоры внутри Европы не будут ждать".
"Россия сделает все возможное, чтобы столкнуть ЕС с горы. И Кремлю никогда не удастся построить альтернативную Европу. Для того, чтобы добиться этого они будут распространять неверие и неуверенность. Пока эта цель стоит, Европа не может стать сильнее с тем, кто ставит Россию выше всего", - отметил П.Порошенко.