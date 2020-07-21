Росія знову у трійці лідерів серед найпопулярніших в українців країн для подорожей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Найпопулярнішими країнами з точки зору подорожей для українців, виходячи з даних інтерактивної мапи МЗС, є Угорщина, Туреччина та Росія. Про це під час брифінгу у вівторок повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
“Наша карта продовжує працювати, ми спостерігаємо збільшення кількості відвідувачів, унікальних користувачів цієї карти. З моменту запуску цього ресурсу вже 749 тис. унікальних спостерігачів переглянули цю карту, і вона продовжує оновлюватись, я продовжую закликати вас користуватись її даними. У нас трійка лідерів за загальною кількістю унікальних переглядів залишається незмінною — це Угорщина, Туреччина і Росія”, — сказав міністр.
Він зазначив, що потрапляння Угорщини в список У МЗС пов’язують із статусом важливої транзитної країни, через яку можна потрапити до країн балканського регіону.
Нагадаємо, минулого тижня Росія також потрапила в трійку найпопулярніших для українців держав.