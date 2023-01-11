Росія збирає сили для чергової ескалації - Зеленський

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Зеленський наголосив, що цьому треба протиставити новий рівень сучасної військової техніки, яку може отримати Україна від партнерів. При цьому підкреслив, що зараз настав час "для нових потужних рішень, для нової потужної підтримки".

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"Вільний світ має все необхідне, щоб зупинити російську агресію й привести державу-терориста до історичної поразки. І це важливо не тільки для нас. Це важливо для глобальної демократії, для всіх тих, хто цінує свободу. Тим паче це важливо зараз, коли Росія ще й збирає сили для чергової ескалації", - наголосив Гарант.

Нагадаємо

Олексій Арестович заявив, що росія може завдати нового масованого ракетного удару по Україні. Це може статись 12-15 січня.