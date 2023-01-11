Россия собирает силы для очередной эскалации - Зеленский

Детали

Зеленский отметил, что этому надо противопоставить новый уровень современной военной техники, которую может получить Украина от партнеров. При этом подчеркнул, что сейчас настало время "для новых мощных решений, для новой мощной поддержки".

Цитата

"Свободный мир имеет все необходимое, чтобы остановить российскую агрессию и привести государство-террориста к историческому поражению. И это важно не только для нас. Это важно для глобальной демократии, для всех тех, кто ценит свободу. Тем более это важно сейчас, когда Россия еще и собирает силы для очередной эскалации", - подчеркнул Гарант.

Напомним

Алексей Арестович заявил, что россия может нанести новый массированный ракетный удар по Украине. Это может произойти 12-15 января.