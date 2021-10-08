Росія заявляє, що захистить Таджикистан в разі вторгнення з Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Росія готова захистити свого союзника — Таджикистан, в разі будь-якого вторгнення з сусіднього Афганістану, заявив заступник міністра закордонних справ Андрій Руденко в п’ятницю на фоні повідомлень російських ЗМІ про те, що таджицьке угруповання готує транскордонний напад, передає УНН.
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За повідомленнями російських ЗМІ, переважно етнічні пуштуни-таліби уклали союз з одним конкретним таджицьким угрупованням бойовиків, яке, можливо, планує вторгнення в Таджикистан.
“Вся необхідна допомога буде надана Таджикистану, якщо буде потрібно, як в рамках (очолюваної Москвою) Організації Договору про колективну безпеку, так і на двосторонній основі, — йдеться в заяві заступника міністра закордонних справ Андрія Руденка. — Дійсно, є повідомлення про те, що таліби не можуть контролювати ситуацію (в північному Афганістані)... Проте, ми сподіваємося, що вони виконають свої обіцянки (про ненапад на сусідів)”, — додав Руденко, не вдаючись у подробиці.
Доповнення
Президент Таджикистану Емомалі Рахмон раніше звинувачував талібів в порушеннях прав людини під час облоги провінції Панджшер, де афганські опозиційні сили проводили мітинги.
Талібан, який захопив владу в серпні на фоні хаотичного відходу іноземних сил під керівництвом США з Афганістану, застеріг Душанбе від втручання в справи своєї країни.
Таджики є другою за величиною етнічною групою в Афганістані і складають більшість населення в деяких північних районах недалеко від кордону з Таджикистаном, колишньою радянською республікою.