Россия заявляет, что защитит Таджикистан в случае вторжения из Афганистана
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Россия готова защитить своего союзника — Таджикистан, в случае любого вторжения из соседнего Афганистана, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко в пятницу на фоне сообщений российских СМИ о том, что таджикские группировки готовят трансграничное нападение, передает УНН.
Детали
По сообщениям российских СМИ, преимущественно этнические пуштуны-талибы заключили союз с одной конкретной таджикской группировкой боевиков, которая, возможно, планирует вторжение в Таджикистан.
“Вся необходимая помощь будет оказана Таджикистану, если потребуется, как в рамках (возглавляемой Москвой) Организации Договора о коллективной безопасности, так и на двусторонней основе, — говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел Андрея Руденко. — Действительно, есть сообщения о том, что талибы не могут контролировать ситуацию (в северном Афганистане)... Однако, мы надеемся, что они выполнят свои обещания (о ненападении на соседей)”, — добавил Руденко, не вдаваясь в подробности.
Дополнение
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон ранее обвинял талибов в нарушениях прав человека во время осады провинции Панджшер, где афганские оппозиционные силы проводили митинги.
Талибан, который захватил власть в августе на фоне хаотического ухода иностранных сил под руководством США из Афганистана, предостерег Душанбе от вмешательства в дела своей страны.
Таджики являются второй по величине этнической группой в Афганистане и составляют большинство населения в некоторых северных районах недалеко от границы с Таджикистаном, бывшей советской республикой.