росія загострює ситуацію на фронті, незалежно від поставок зброї в Україну - Кулеба

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"Цей аргумент для нас не новий. Коли ми вперше запитали про будь-який вид зброї, нам відповіли: ми не можемо цього робити, тому що це призведе до ескалації. Тоді ми отримали гармати й попросили самохідні гаубиці. І знову пішла суперечка з ескалацією. І нічого не сталося. росія загострює ситуацію незалежно від типу та кількості зброї, яка постачається в Україну", - розповів Кулеба.

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Міністр наголосив, що війна не торкнеться Німеччини, якщо Берлін надасть Україні необхідну підтримку для перемоги над росією, і додав, що "чим довше триває цей конфлікт, тим вищі витрати".

Він вкотре зауважив, що всі мають бути зацікавлені у швидкій перемозі України.

Нагадаємо

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що постачання зброї та бронетехніки Україні дасть змогу мінімізувати втрати серед українських громадян, скоротити тривалість війни та прискорити її завершення у справедливий спосіб.