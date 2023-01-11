россия обостряет ситуацию на фронте, независимо от поставок оружия в Украину - Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая на комментарий журналиста, что задержка поставок оружия с Германии в Украину связана с "беспокойством относительно возможной эскалации войны", отметил, что россия обостряет ситуацию на фронте, независимо от военной помощи международных партнеров. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на интервью главы МИД немецкому изданию tagesschau.
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"Этот аргумент для нас не новый. Когда мы впервые спросили о каком-либо виде оружия, нам ответили: мы не можем этого делать, потому что это приведет к эскалации. Тогда мы получили пушки и попросили самоходные гаубицы. И снова пошел спор с эскалацией. И ничего не произошло. россия обостряет ситуацию независимо от типа и количества оружия, которое поставляется в Украину", - рассказал Кулеба.
Детали
Министр подчеркнул, что война не коснется Германии, если Берлин предоставит Украине необходимую поддержку для победы над россией, и добавил, что "чем дольше длится этот конфликт, тем выше расходы".
Он в очередной раз отметил, что все должны быть заинтересованы в быстрой победе Украины.
Напомним
Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что поставки оружия и бронетехники Украине позволит минимизировать потери среди украинских граждан, сократить продолжительность войны и ускорить ее завершение справедливым способом.