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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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россия обостряет ситуацию на фронте, независимо от поставок оружия в Украину - Кулеба

Киев • УНН

 • 428656 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая на комментарий журналиста, что задержка поставок оружия с Германии в Украину связана с "беспокойством относительно возможной эскалации войны", отметил, что россия обостряет ситуацию на фронте, независимо от военной помощи международных партнеров. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на интервью главы МИД немецкому изданию tagesschau.

россия обостряет ситуацию на фронте, независимо от поставок оружия в Украину - Кулеба

Цитата

"Этот аргумент для нас не новый. Когда мы впервые спросили о каком-либо виде оружия, нам ответили: мы не можем этого делать, потому что это приведет к эскалации. Тогда мы получили пушки и попросили самоходные гаубицы. И снова пошел спор с эскалацией. И ничего не произошло. россия обостряет ситуацию независимо от типа и количества оружия, которое поставляется в Украину", - рассказал Кулеба.

Детали

Министр подчеркнул, что война не коснется Германии, если Берлин предоставит Украине необходимую поддержку для победы над россией, и добавил, что "чем дольше длится этот конфликт, тем выше расходы".

Он в очередной раз отметил, что все должны быть заинтересованы в быстрой победе Украины.

Напомним

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что поставки оружия и бронетехники Украине позволит минимизировать потери среди украинских граждан, сократить продолжительность войны и ускорить ее завершение справедливым способом.

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