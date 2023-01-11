россия обостряет ситуацию на фронте, независимо от поставок оружия в Украину - Кулеба

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"Этот аргумент для нас не новый. Когда мы впервые спросили о каком-либо виде оружия, нам ответили: мы не можем этого делать, потому что это приведет к эскалации. Тогда мы получили пушки и попросили самоходные гаубицы. И снова пошел спор с эскалацией. И ничего не произошло. россия обостряет ситуацию независимо от типа и количества оружия, которое поставляется в Украину", - рассказал Кулеба.

Детали

Министр подчеркнул, что война не коснется Германии, если Берлин предоставит Украине необходимую поддержку для победы над россией, и добавил, что "чем дольше длится этот конфликт, тем выше расходы".

Он в очередной раз отметил, что все должны быть заинтересованы в быстрой победе Украины.

Напомним

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что поставки оружия и бронетехники Украине позволит минимизировать потери среди украинских граждан, сократить продолжительность войны и ускорить ее завершение справедливым способом.