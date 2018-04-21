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Росія заборонила в'їзд до Криму трьом кримським татарам

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Трьом кримським татарам, які не проживають у Криму на постійній основі, заборонили в'їзд на територію анексованого півострова. Про це повідомила кримський юрист Ельвіна Семедляєва, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.

Росія заборонила в'їзд до Криму трьом кримським татарам

За її словами, адвокати намагаються з’ясувати обставини заборон і надалі оскаржити їх у судовому порядку.

“До нас звернулися троє кримських татар, яким заборонили в’їзд до Криму, двоє з них — громадяни Туреччини, вони проживають там уже дуже давно. Вони намагалися отримати візи в посольстві Росії, проте їм відмовили без будь-яких пояснень і повідомлень. Ще одна людина — громадянин України. Тут у нього близькі родичі, яких він часто відвідував. При черговій спробі в’їхати до Криму йому вручили повідомлення про заборону на в’їзд до 2048-го року. У його випадку заборона була за запитом ФСБ”, — розповіла юрист.

За її словами, адвокат Едем Семедляєв подав низку запитів до різних відомств (у тому числі МЗС Росії й головне управління з питань міграції), щоб з’ясувати, хто саме і з якої причини заборонив двом кримським татарам, громадянам Туреччини, в’їзд до Криму.

Крім того, адвокат має намір оскаржити в суді заборону на в’їзд кримському татарину, який є громадянином України.

Як повідомляв УНН, підконтрольний Москві “Верховний суд Криму” залишив у силі рішення про продовження запобіжного заходу 4 фігурантам бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір”.

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