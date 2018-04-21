Россия запретила въезд в Крым трем крымским татарам
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Трем крымским татарам, которые не проживают в Крыму на постоянной основе, запретили въезд на территорию аннексированного полуострова. Об этом сообщила крымский юрист Эльвина Семедляева, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
По ее словам, адвокаты пытаются выяснить обстоятельства запретов и в дальнейшем обжаловать их в судебном порядке.
"К нам обратились трое крымских татар, которым запретили въезд в Крым, двое из них - граждане Турции, они проживают там уже очень давно. Они пытались получить визы в посольстве России, однако им отказали без каких-либо объяснений и уведомлений. Еще один человек - гражданин Украины. Здесь у него близкие родственники, которых он часто посещал. При очередной попытке въехать в Крым ему вручили уведомление о запрете на въезд до 2048-го года. В его случае запрет был по запросу ФСБ", - рассказала юрист.
По ее словам, адвокат Эдем Семедляев подал ряд запросов в различных ведомств (в том числе МИД России и Главное управление по вопросам миграции), чтобы выяснить, кто именно и по какой причине запретил двум крымским татарам, гражданам Турции, въезд в Крым.
Кроме того, адвокат намерен обжаловать в суде запрет на въезд крымскому татарину, который является гражданином Украины.
Как сообщал УНН, подконтрольный Москве "Верховный суд Крыма" оставил в силе решение о продлении меры пресечения 4 фигурантам бахчисарайской "дела Хизб ут-Тахрир".