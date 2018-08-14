Росія заборонила українські ліцензії на користування надрами в анексованій АР Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Росії почав діяти закон, згідно з яким в анексованому Криму анулюються українські ліцензії на користування надрами та вводиться новий порядок їх реєстрації. Про це повідомляє УНН з посиланням на російське агентство ТАРС та документацію, опубліковану Держдумою РФ.
Відповідно до закону, право користування ділянками надр, розташованих в Чорному і Азовському морях, буде надаватися за рішенням російського уряду, яке буде прийнято після аукціону. При цьому, ліцензії на надра Чорного і Азовського морів, видані державними та іншими офіційними органами України до окупації Росією Криму будуть вважатися недійсними.
У повідомленні вказано, що: “Тепер уряд РФ буде приймати рішення про проведення аукціонів по кожній ділянці надр на шельфі Азовського і Чорного морів, про визначення порядку та умов їх проведення, а також про склад та порядок роботи аукціонних комісій”.
Як повідомляв УНН, міністр юстиції України Павло Петренко розраховує, що Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) почне розглядати позови Києва проти Росії через Крим і Донбас наприкінці цього року або на початку наступного.