Росія з сьогоднішнього дня заборонила анонімне використання месенджерів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. З сьогоднішнього дня в Російській Федерації вступили в силу законодавчі зміни, що забороняють мессенджерам працювати з неідентифікованим користувачем, повідомляє УНН.
З 1 січня в РФ набувають чинності поправки до Кодексу РФ про адміністративні порушення щодо запровадження штрафів до 1 млн рублів за невиконання закону про регулювання діяльності месенджерів. Відповідна міра була прийнята Держдумою в липні 2017 року.
Відтепер послуги служб миттєвого обміну повідомленнями будуть надаватися виключно користувачам, ідентифікованим на підставі абонентського номера та відповідного договору.
Фактично більшість месенджерів вже використовують абонентський номер як ідентифікатор.
Також з 1 січня 2018 року в Росії забороняється використовувати технології доступу до заблокованих сайтів.