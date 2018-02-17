Росія вважає доцільною ідею взаємодії ЄС, РФ, США і Китаю на Близькому Сході - Лавров
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Російська Федерація вважає цілком доцільною ідею про взаємодію Європейського Союзу, Росії, США та Китаю на підтримку створення на Близькому Сході архітектури безпеки. Про це сьогодні сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час виступу на конференції з питань безпеки у Мюнхені, передає УНН.
“Вважаємо затребуваною ідею Вольфганга Ішингера (голова щорічної Мюнхенської міжнародної конференції з питань безпеки — ред.) про необхідність взаємодії Євросоюзу, Росії, США і Китаю на підтримку створення на Близькому Сході архітектури безпеки. Аналогічний підхід цілком можна застосувати і до Перської затоки”, — сказав він.
Нагадаємо, Лавров заявив, що за останнє десятиліття ЄС не зміг знайти “золоту середину” у відносинах з РФ.