Россия считает целесообразной идею взаимодействия ЕС, РФ, США и Китая на Ближнем Востоке - Лавров
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Российская Федерация считает вполне целесообразной идею о взаимодействии Европейского Союза, России, США и Китая в поддержку создания на Ближнем Востоке архитектуры безопасности. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, передает УНН.
"Считаем востребованной идею Вольфганга Ишингера (председатель ежегодной Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности - ред.) о необходимости взаимодействия Евросоюза, России, США и Китая в поддержку создания на Ближнем Востоке архитектуры безопасности. Аналогичный подход вполне применим и к Персидскому заливу", - сказал он.
Напомним, Лавров заявил, что за последнее десятилетие ЕС не смог найти "золотую середину" в отношениях с РФ.