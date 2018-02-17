Россия считает целесообразной идею взаимодействия ЕС, РФ, США и Китая на Ближнем Востоке - Лавров

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 68098 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 83848 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 86540 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108911 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100865 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104767 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111725 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117111 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122874 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134395 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Россия считает целесообразной идею взаимодействия ЕС, РФ, США и Китая на Ближнем Востоке - Лавров

Россия считает целесообразной идею взаимодействия ЕС, РФ, США и Китая на Ближнем Востоке - Лавров

Киев  •  УНН

 • 9420 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Российская Федерация считает вполне целесообразной идею о взаимодействии Европейского Союза, России, США и Китая в поддержку создания на Ближнем Востоке архитектуры безопасности. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, передает УНН.

"Считаем востребованной идею Вольфганга Ишингера (председатель ежегодной Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности - ред.) о необходимости взаимодействия Евросоюза, России, США и Китая в поддержку создания на Ближнем Востоке архитектуры безопасности. Аналогичный подход вполне применим и к Персидскому заливу", - сказал он.

Напомним, Лавров заявил, что за последнее десятилетие ЕС не смог найти "золотую середину" в отношениях с РФ.

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