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росія виводить бойові літаки із Криму - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. рф вирішила вивести із окупованого Криму свою військову авіацію. Про це пише Business Insider із посиланням на секретний звіт НАТО від 22 серпня, передає УНН.

росія виводить бойові літаки із Криму - ЗМІ

Деталі

Згідно зі звітом НАТО про ситуацію в українсько-російській війні, росія відводить винищувачі з Криму та посилює протиповітряну оборону. Так, російські збройні сили вже перекинули десять своїх винищувачів із Криму на територію росії, щоб уникнути подальших втрат літаків. Йдеться про шість винищувачів СУ-35С і чотири перехоплювачі МіГ-31БМ.

Цитата

«Незважаючи на ці маневри, кримський аеродром Бельбек поблизу Севастополя залишається «найважливішим аеродромом росії для забезпечення повітряної підтримки на півдні України та над Чорним морем. Там досі дислокуються близько 32 російських винищувачів. Здебільшого це винищувачі СУ-27, але є також невелика кількість сучасних СУ-35С і МіГ-31БМ», - ідеться в повідомленні.

Водночас, повідомляється, що росія збільшила в Криму кількість своїх тактичних ракет класу "земля-повітря", щоб протистояти атакам з боку України, наприклад безпілотників.

"Українські БПЛА важко виявити російським системам ППО як цілі. Ця проблема поширена серед усіх сил, які росія розгортає в Україні", - ідеться у документі.

Доповнення 

У тимчасово окупованому Криму біля траси "Таврида" у Бахчисарайському районі спалахнула пожежа – здійнявся стовп чорного диму. Відео поширюють місцеві Telegram-пабліки. 

Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова провести демілітаризацію окупованого Криму, адже росія завдає ударів з території півострова.

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