россия выводит боевые самолеты из Крыма - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. рф решила вывести из оккупированного Крыма свою военную авиацию. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на секретный отчет НАТО от 22 августа, передает УНН.
Детали
Согласно отчету НАТО о ситуации в украинско-российской войне, россия выводит истребители из Крыма и усиливает противовоздушную оборону. Так, российские вооруженные силы уже перебросили десять своих истребителей из Крыма на территорию россии во избежание дальнейших потерь самолетов. Речь идет о шести истребителях СУ-35С и четырех перехватчиках МиГ-31БМ.
Цитата
«Несмотря на эти маневры, крымский аэродром Бельбек возле Севастополя остается «важнейшим аэродромом россии для обеспечения воздушной поддержки на юге Украины и над Черным морем. Там до сих пор дислоцируются около 32 российских истребителя. В большинстве своем это истребители СУ-27, но есть также небольшое количество современных СУ-35С и МиГ-31БМ», - говорится в сообщении.
В то же время сообщается, что россия увеличила в Крыму количество своих тактических ракет класса "земля-воздух", чтобы противостоять атакам со стороны Украины, например беспилотников.
"Украинские БПЛА трудно обнаружить российским системам ПВО как цели. Эта проблема распространена среди всех сил, которые россия разворачивает в Украине", - говорится в документе.
Дополнение
Во временно оккупированном Крыму у трассы "Таврида" в Бахчисарайском районе вспыхнул пожар – поднялся столб черного дыма. Видео распространяют местные Telegram-паблики.
Украинский премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина готова провести демилитаризацию оккупированного Крыма, ведь россия наносит удары с территории полуострова.