россия выводит боевые самолеты из Крыма - СМИ

Детали

Согласно отчету НАТО о ситуации в украинско-российской войне, россия выводит истребители из Крыма и усиливает противовоздушную оборону. Так, российские вооруженные силы уже перебросили десять своих истребителей из Крыма на территорию россии во избежание дальнейших потерь самолетов. Речь идет о шести истребителях СУ-35С и четырех перехватчиках МиГ-31БМ.

Цитата

«Несмотря на эти маневры, крымский аэродром Бельбек возле Севастополя остается «важнейшим аэродромом россии для обеспечения воздушной поддержки на юге Украины и над Черным морем. Там до сих пор дислоцируются около 32 российских истребителя. В большинстве своем это истребители СУ-27, но есть также небольшое количество современных СУ-35С и МиГ-31БМ», - говорится в сообщении.

В то же время сообщается, что россия увеличила в Крыму количество своих тактических ракет класса "земля-воздух", чтобы противостоять атакам со стороны Украины, например беспилотников.

"Украинские БПЛА трудно обнаружить российским системам ПВО как цели. Эта проблема распространена среди всех сил, которые россия разворачивает в Украине", - говорится в документе.

Дополнение

Во временно оккупированном Крыму у трассы "Таврида" в Бахчисарайском районе вспыхнул пожар – поднялся столб черного дыма. Видео распространяют местные Telegram-паблики.

Украинский премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина готова провести демилитаризацию оккупированного Крыма, ведь россия наносит удары с территории полуострова.