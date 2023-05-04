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росія вивела у Чорне море надводний ракетоносій: можливий залп - до 8 "калібрів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. росія вивела у Чорне море надводний ракетоносій з можливим залпом ракет до 8 "калібрів". Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Цитата

"В Чорному морі вороже корабельне угруповання збільшено до 8 кораблів, в тому числі на бойове чергування виведений надводний ракетоносій, споряджений 8 "Калібрами", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

В ОК "Південь" наголосили, що загроза ракетних ударів зберігається.

Також, там зазначили, що в прифронтових територіях тривають обстріли, не виключено застосування авіації і ударних дронів.

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