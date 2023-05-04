россия вывела в Черное море надводный ракетоноситель: возможный залп - до 8 "калибров"

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"В Черном море вражеская корабельная группировка увеличена до 8 кораблей, в том числе на боевое дежурство выведен надводный ракетоноситель, снаряженный 8 "Калибрами", - говорится в сообщении.

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В ОК "Юг" подчеркнули, что угроза ракетных ударов сохраняется.

Также, там отметили, что в прифронтовых территориях продолжаются обстрелы, не исключено применение авиации и ударных дронов.

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