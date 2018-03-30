Росія висилає дипломатів Фінляндії та Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Росія висилає дипломатів Фінляндії та Італії. Про це повідомляє видання ТАСС, посилаючись на МЗС країн, передає УНН.
Зазначається, що Росія висилає двох італійських дипломатів, у них є тиждень, щоб покинути країну.
Фінський МЗС повідомив, що Москва висилає одного фінського дипломата.
Нагадаємо, у п’ятницю, 30 березня, до МЗС Росії викликали керівників дипломатичних місій низки країн, які робили “недружні дії” щодо Росії на знак солідарності з Великою Британією.