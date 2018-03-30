Россия высылает дипломатов Финляндии и Италии

Отмечается, что Россия высылает двух итальянских дипломатов, у них есть неделя, чтобы покинуть страну.

Финский МИД сообщил, что Москва высылает одного финского дипломата.

Напомним, в пятницу, 30 марта, в МИД России вызвали руководителей дипломатических миссий ряда стран, которые делали "недружественные действия" в отношении России в знак солидарности с Великобританией.