Россия высылает дипломатов Финляндии и Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Россия высылает дипломатов Финляндии и Италии. Об этом сообщает издание ТАСС, ссылаясь на МИД стран, передает УНН.
Отмечается, что Россия высылает двух итальянских дипломатов, у них есть неделя, чтобы покинуть страну.
Финский МИД сообщил, что Москва высылает одного финского дипломата.
Напомним, в пятницу, 30 марта, в МИД России вызвали руководителей дипломатических миссий ряда стран, которые делали "недружественные действия" в отношении России в знак солидарности с Великобританией.