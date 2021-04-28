Росія вирішила вислати дипломатів Естонії, Латвії та Литви

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Як вказали в дипвідомстві, в середу на Смоленську площу були викликані посол Латвії Маріс Рієкстіньш, посол Литви Ейтвідас Баярунас і тимчасовий повірений у справах Естонії Пірет Рейнтамм Бенно.

У МЗС Росії наголосили, що главам дипмісій заявлений протест через нібито “провокаційні, нічим не обґрунтовані дії щодо висилки співробітників російських посольств в прибалтійських державах”. Зазначено, що Рига, Вільнюс і Таллінн продовжують проводити нібито “відкрито ворожий курс щодо Москви, прикриваючись в даному випадку псевдосолідарністю з огульними діями Чехії щодо РФ”. Грунтуючись на принципі взаємності, МЗС зажадав, щоб два співробітника посольства Литви, а також по одному співробітнику посольств Естонії і Латвії покинули територію Росії в семиденний термін, заявили в міністерстві.

Раніше

23 квітня Латвія, Литва і Естонія оголосили, що висилають російських дипломатів, звинувативши їх в діяльності, несумісній з дипломатичним статусом (Латвія і Естонія видворяють по одній людині, Литва — двох).