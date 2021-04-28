Россия решила выслать дипломатов Эстонии, Латвии и Литвы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Россия высылает двух сотрудников посольства Литвы, а также по одному представителю посольств Латвии и Эстонии на основе принципа взаимности, они должны покинуть территорию РФ в семидневный срок. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ, пишет УНН.
Детали
Как указали в дипведомстве, в среду на Смоленскую площадь были вызваны посол Латвии Марис Риекстиньш, посол Литвы Эйтвидас Баярунас и временный поверенный в делах Эстонии Пирет Рейнтамм Бенно.
В МИД России подчеркнули, что главам дипмиссий заявлен протест из-за якобы “провокационных, ничем не обоснованных действий по высылке сотрудников российских посольств в прибалтийских государствах”. Указано, что Рига, Вильнюс и Таллин продолжают проводить якобы “открыто враждебный курс в отношении Москвы, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении РФ”. Основываясь на принципе взаимности, МИД потребовал, чтобы два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Эстонии и Латвии покинули территорию России в семидневный срок, заявили в министерстве.
Ранее
23 апреля Латвия, Литва и Эстония объявили, что высылают российских дипломатов, обвинив их в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом (Латвия и Эстония выдворяют по одному человеку, Литва — двух).