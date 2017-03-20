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Росія використовує визнання документів "ДНР/ЛНР" в інформаційних операціях - СБУ

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Росія використовує тему визнання так званих документів “ДНР” і “ЛНР” у власних інформаційних операціях. Про це в ефірі телеканалу “112 Україна” заявив радник глави Служби безпеки України Юрій Тандіт.

“Ніякої сили і ніякого значення не мають фейкові „документи“, які незаконно передаються жителям України, які живуть на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей. Якісь заяви російської влади з приводу цих документів не можуть мати якоїсь сили, крім того, що їх використовують в інформаційних операціях”, — зазначив Ю.Тандіт.

Він також пообіцяв реакцію на такі дії РФ з боку відомства, а також МЗС України.

“Однозначно, ми знову будемо реагувати. У даному випадку це один із фактів того, що Росія, щоб вийти з-під мінських переговорів, щоб відмовитися від певного тиску, який чиниться з боку міжнародних організацій... Ми щоразу в таких ситуаціях реагуємо і будемо діяти в рамках закону. Буде реакція і від МЗС, і відповідних органів, в тому числі й СБУ, яка дасть оцінку таким діям”, — сказав він.

Нагадаємо, 18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання в РФ документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Українські Національні Новини

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