Росія використовує визнання документів "ДНР/ЛНР" в інформаційних операціях - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Росія використовує тему визнання так званих документів “ДНР” і “ЛНР” у власних інформаційних операціях. Про це в ефірі телеканалу “112 Україна” заявив радник глави Служби безпеки України Юрій Тандіт.
“Ніякої сили і ніякого значення не мають фейкові „документи“, які незаконно передаються жителям України, які живуть на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей. Якісь заяви російської влади з приводу цих документів не можуть мати якоїсь сили, крім того, що їх використовують в інформаційних операціях”, — зазначив Ю.Тандіт.
Він також пообіцяв реакцію на такі дії РФ з боку відомства, а також МЗС України.
“Однозначно, ми знову будемо реагувати. У даному випадку це один із фактів того, що Росія, щоб вийти з-під мінських переговорів, щоб відмовитися від певного тиску, який чиниться з боку міжнародних організацій... Ми щоразу в таких ситуаціях реагуємо і будемо діяти в рамках закону. Буде реакція і від МЗС, і відповідних органів, в тому числі й СБУ, яка дасть оцінку таким діям”, — сказав він.
Нагадаємо, 18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання в РФ документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.