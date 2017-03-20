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Россия использует признание документов "ДНР / ЛНР" в информационных операциях - СБУ

Киев • УНН

 • 7916 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Россия использует тему признания так называемых документов "ДНР" и "ЛНР" в собственных информационных операциях. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

"Никакой силы и никакого значения не имеют фейковые "документы", которые незаконно передаются жителям Украины, которые живут на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей. Какие-то заявления российских властей по поводу этих документов не могут иметь какой-то силы, кроме той, что их используют в информационных операциях ", - отметил Ю.Тандит.

Он также пообещал реакцию на такие действия РФ со стороны ведомства, а также МИД Украины.

"Однозначно, мы снова будем реагировать. В данном случае это один из фактов того, что Россия, чтобы выйти из-под минских переговоров, чтобы отказаться от определенного давления, которое оказывается со стороны международных организаций ... Мы каждый раз в таких ситуациях реагируем и будем действовать в рамках закона. Будет реакция и от МИД и соответствующих органов, в том числе и СБУ, которая даст оценку таким действиям ", - сказал он.

Напомним, 18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов , выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Украинские Национальные Новости

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