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Росія використовує Донбас для утилізації старих боєприпасів - розвідка

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Російська Федерація продовжує використовувати окуповані території Донецької та Луганської областей для утилізації старих і випробування нових боєприпасів. Про це сьогодні на брифінгу у Києві з посиланням на дані української розвідки повідомив речник Міністерства оборо України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.

“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, РФ продовжує використовувати тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей як полігон для утилізації застарілих та випробування нових зразків озброєння і боєприпасів”, — сказав Гуцуляк.

За його словами, зокрема, протягом листопада ц.р. з території Росії завезено чергову партію боєприпасів для поповнення запасів з’єднань і частин 1-го та 2-го АК ЗС РФ. Разом з цим, значна частина отриманих артилерійських снарядів та мін виявилися непридатними до застосування через пошкодження корозією внаслідок тривалого недбалого зберігання на відкритих майданчиках. Російським окупаційним командуванням прийнято рішення про утилізацію шляхом підриву більше двох третин отриманих боєприпасів 1970 року виготовлення.

Крім цього, зазначив Гуцуляк, РФ використовує бойові дії на тимчасово окупованих територіях України для випробування у реальних бойових умовах ефективності новітніх засобів зв’язку, комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіоелектронної розвідки (РЕР) тощо. Зокрема, триває випробовування російських розробок засобів РЕБ, у т.ч. комплексів “Реппелент-1” та “Силок” щодо їх можливостей з протидії безпілотним літальним апаратам.

Як повідомляв УНН, за даними української розвідки, на окупованому Донбасі вирішили обстежити на “боєпридатність” усіх чоловіків.

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