Россия использует Донбасс для утилизации старых боеприпасов - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Российская Федерация продолжает использовать оккупированные территории Донецкой и Луганской областей для утилизации старых и испытания новых боеприпасов. Об этом сегодня на брифинге в Киеве со ссылкой на данные украинской разведки сообщил пресс-секретарь Министерства оборо Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, РФ продолжает использовать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей как полигон для утилизации устаревших и испытания новых образцов вооружения и боеприпасов", - сказал Гуцуляк.
По его словам, в частности, в течение ноября с.г. с территории России завезено очередную партию боеприпасов для пополнения запасов соединений и частей 1-го и 2-го АК ВС РФ. Вместе с тем, значительная часть полученных артиллерийских снарядов и мин оказались непригодными к применению из-за повреждения коррозией вследствие длительного небрежного хранения на открытых площадках. Российским оккупационным командованием принято решение об утилизации путем подрыва более двух третей полученных боеприпасов 1970 года изготовления.
Кроме этого, отметил Гуцуляк, РФ использует боевые действия на временно оккупированных территориях Украины для испытания в реальных боевых условиях эффективности новейших средств связи, комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР) и др. В частности, продолжается испытание российских разработок средств РЭБ, в т.ч. комплексов "Реппелент-1" и "Силок", относительно возможности противодействовать беспилотным летательным аппаратам.
Как сообщал УНН, по данным украинской разведки, на оккупированном Донбассе решили обследовать на "боеспособность" всех мужчин.