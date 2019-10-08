Росія використовувала соцмережі для підтримки Трампа на виборах за вказівкою Кремля — Сенат США
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У новому звіті сенатського комітету США з розвідки йдеться про те, що Росія використовувала соціальні мережі на президентських виборах 2016 року у США в рамках зусиль Кремля по поширенню дезінформації і підриву кампанії кандидата від демократів Хілларі Клінтон в підтримку Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на The Independent.
У ключовому висновку сенатського комітету в звіті, опублікованому у вівторок, йдеться про те, що російське агентство інтернет-досліджень “прагнуло вплинути на президентські вибори в США 2016 року, завдаючи шкоди шансам Хілларі Клінтон на успіх і підтримуючи Дональда Трампа за вказівкою Кремля”.
“Маскуючи себе під американців, ці оперативники використали цілеспрямовану рекламу, навмисно фальсифіковані новинні статті, контент, що сам по собі генерується та інструменти платформ ЗМІ, щоб взаємодіяти і намагатися обдурити десятки мільйонів користувачів соціальних мереж в Сполучених Штатах”, — йдеться в звіті.
Ця кампанія, згідно зі звітом, прагнула “поляризувати американців на основі соціальних, ідеологічних і расових відмінностей, спровокувала події в реальному світі і була частиною прихованої підтримки іноземним урядом обраного кандидата Росії на президентських виборах в США”.
Як повідомляв УНН, розслідування втручання Росії у вибори в США 2016 року тривало два роки і завершилося в квітні. У підсумковій доповіді Мюллер зазначив, що втручання здійснювалося через соціальні мережі і за допомогою хакерських атак. 29 травня спецпрокурор оголосив про закриття справи і звільнення з Мін’юсту США.