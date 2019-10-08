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Россия использовала соцсети для поддержки Трампа на выборах по указанию Кремля — ​​Сенат США

Киев • УНН

 • 29305 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. В новом отчете сенатского комитета США по разведке говорится, что Россия использовала социальные сети на президентских выборах 2016 года на США в рамках усилий Кремля по распространению дезинформации и подрыва кампании кандидата от демократов Хиллари Клинтон в поддержку Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на The Independent.

Россия использовала соцсети для поддержки Трампа на выборах по указанию Кремля — ​​Сенат США

В ключевом выводе сенатского комитета отчета, что был опубликован во вторник, говорится, что российское агентство интернет-исследований “стремилось повлиять на президентские выборы в США 2016 года, в ущерб шансам Хиллари Клинтон на успех и поддерживая Дональда Трампа по указанию Кремля”.

“Маскируя себя под американцев, эти оперативники использовали целенаправленную рекламу, намеренно фальсифицированы новостные статьи, контент, который сам по себе генерируется и инструменты платформ СМИ, чтобы взаимодействовать и пытаться обмануть десятки миллионов пользователей социальных сетей в Соединенных Штатах”, — говорится в отчете.

Эта кампания, согласно отчету, стремилась “поляризовать американцев на основе социальных, идеологических и расовых различий, спровоцировала события в реальном мире и была частью скрытой поддержки иностранным правительством избранного кандидата России на президентских выборах в США”.

Как сообщал УНН, расследование вмешательства России в выборы в США 2016 года продолжалось два года и завершилось в апреле. В итоговом докладе Мюллер отметил, что вмешательство осуществлялось через социальные сети и с помощью хакерских атак. 29 мая спецпрокурор объявил о закрытии дела и увольнении из Минюста США.

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