Росія відреагувала на прохання США вплинути на “ЛНР”
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Росія дала рекомендації бойовикам "ЛНР" щодо передачі тіла загиблого представника місії ОБСЄ на Донбасі. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
“Ми оперативно відреагували на прохання американської сторони про передачу тіла, хоча, хочу підкреслити, що це питання вирішувалося відповідними органами влади і структурами в Луганську. Ми, як я розумію, дали їм відповідні рекомендації, але це їх рішення, яке ми вітаємо”, — заявив С.Рябков.
Як повідомляв УНН, Держдеп США закликав РФ вплинути на бойовиків для проведення розслідування підриву автомобіля ОБСЄ.
Нагадаємо, 23 квітня, близько 10:17, під час здійснення патрулювання в районі населеного пункту Пришиб, територія ОРЛО, підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.