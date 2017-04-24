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Росія відреагувала на прохання США вплинути на “ЛНР”

Росія відреагувала на прохання США вплинути на “ЛНР”

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Росія дала рекомендації бойовикам "ЛНР" щодо передачі тіла загиблого представника місії ОБСЄ на Донбасі. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

“Ми оперативно відреагували на прохання американської сторони про передачу тіла, хоча, хочу підкреслити, що це питання вирішувалося відповідними органами влади і структурами в Луганську. Ми, як я розумію, дали їм відповідні рекомендації, але це їх рішення, яке ми вітаємо”, — заявив С.Рябков.

Як повідомляв УННДерждеп США закликав РФ вплинути на бойовиків для проведення розслідування підриву автомобіля ОБСЄ.

Нагадаємо, 23 квітня, близько 10:17, під час здійснення патрулювання в районі населеного пункту Пришиб, територія ОРЛО, підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Українські Національні Новини

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