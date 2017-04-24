Росія відреагувала на прохання США вплинути на “ЛНР”

“Ми оперативно відреагували на прохання американської сторони про передачу тіла, хоча, хочу підкреслити, що це питання вирішувалося відповідними органами влади і структурами в Луганську. Ми, як я розумію, дали їм відповідні рекомендації, але це їх рішення, яке ми вітаємо”, — заявив С.Рябков.

Як повідомляв УНН, Держдеп США закликав РФ вплинути на бойовиків для проведення розслідування підриву автомобіля ОБСЄ.

Нагадаємо, 23 квітня, близько 10:17, під час здійснення патрулювання в районі населеного пункту Пришиб, територія ОРЛО, підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.