Россия отреагировала на просьбу США повлиять на "ЛНР"

"Мы оперативно отреагировали на просьбу американской стороны о передаче тела, хотя, хочу подчеркнуть, что этот вопрос решался соответствующими органами власти и структурами в Луганске. Мы, как я понимаю, дали им соответствующие рекомендации, но это их решение, которое мы приветствуем", - заявил С.Рябков.

Как сообщал УНН, Госдеп США призвал РФ повлиять на боевиков для проведения расследования подрыва автомобиля ОБСЕ.

Напомним, 23 апреля, около 10:17, при осуществлении патрулирования в районе населенного пункта Пришиб, территория Орлоя, подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.