росія відправила підкріплення на північ Сірії, контрольовану курдами
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. росія перекинула підкріплення в район на півночі Сирії, контрольований курдськими бойовиками та урядовими військами, повідомили місцеві жителі та військовий спостерігач на тлі побоювань турецького наземного вторгнення, передає УНН з посиланням на AFP.
Дії союзника Дамаска Москви були здійснені після того, як 20 листопада Анкара завдала повітряних ударів по курдських об'єктах у Сирії та Іраку, через тиждень після смертоносного вибуху в Стамбулі, відповідальність за який вона поклала на курдських бойовиків, які заперечують свою відповідальність.
Деталі
Мешканці Таль-Ріфаату, який утримують курди, анклаву на північ від Алеппо, повідомили AFP, що підкріплення російських військ досягло міста.
Таль-Ріфаат знаходиться в 15 км на південь від кордону з Туреччиною. Курдські сили контролюють місто та прилеглі села, а російські війська вже знаходилися в цьому районі.
Жителі заявили, що російські війська встановили блокпости в сусідньому селі, відокремивши його від позицій, що знаходяться під контролем турецьких сил та їхніх сирійських повстанців.
Турецькі солдати контролюють райони, що оточують Таль-Ріфаат з півночі, тоді як сирійські війська, що підтримуються росією, контролюють зони в основному на півдні.
Сирійська обсерваторія з прав людини, заявила, що росія також посилює свої війська на авіабази, що контролюється урядом, недалеко від Таль-Ріфаата. Обсерваторія повідомила, що російські підкріплення також досягли околиць прикордонного міста Кобані.
Доповнення
Завдавши серію авіаударів, Туреччина пригрозила розпочати наземне вторгнення в північну Сирію, у тому числі в Таль-Ріфаат, а також у Кобані та Манбіджі далі на схід.
Кобані і Манбідж знаходяться під контролем Сирійських демократичних сил (SDF), що підтримуються США, до складу яких входять Курдські загони народної самооборони (YPG), одне з угруповань, які Туреччина звинувачує в причетності до теракту в Стамбулі.
З 2016 року Туреччина послідовно проводила операції проти курдських сил на півночі Сирії.