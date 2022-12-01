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россия отправила подкрепление на север Сирии, контролируемый курдами

россия отправила подкрепление на север Сирии, контролируемый курдами

Киев • УНН

 • 1074900 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. россия перебросила подкрепление в район на севере Сирии, контролируемый курдскими боевиками и правительственными войсками, сообщили местные жители и военный наблюдатель на фоне опасений турецкого наземного вторжения, передает УНН со ссылкой на AFP.

Действия союзника Дамаска Москвы были совершены после того, как 20 ноября Анкара нанесла воздушные удары по курдским объектам в Сирии и Ираке, через неделю после смертоносного взрыва в Стамбуле, ответственность за который она возложила на курдских боевиков, отрицающих свою ответственность .

Детали

Жители Таль-Рифаата, который удерживают курды, анклава к северу от Алеппо, сообщили AFP, что подкрепление российских войск достигло города.

Таль-Рифаат находится в 15 км к югу от границы с Турцией. Курдские силы контролируют город и близлежащие деревни, а русские войска уже находились в этом районе.

Жители заявили, что российские войска установили блокпосты в соседней деревне, отделив ее от позиций, находящихся под контролем турецких сил и их сирийских повстанцев.

Турецкие солдаты контролируют районы, окружающие Таль-Рифаат с севера, тогда как поддерживаемые россией сирийские войска контролируют зоны в основном на юге.

Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что россия также усиливает свои войска на авиабазах, контролируемых правительством, недалеко от Таль-Рифаата. Обсерватория сообщила, что российские подкрепления также достигли окраин пограничного города Кобани.

Дополнение

Нанеся серию авиаударов, Турция пригрозила начать наземное вторжение в северную Сирию, в том числе в Таль-Рифаат, а также в Кобани и Манбидже дальше на восток.

Кобани и Манбидж находятся под контролем поддерживаемых США Сирийских демократических сил (SDF), в состав которых входят Курдские отряды народной самообороны (YPG), одна из группировок, которые Турция обвиняет в причастности к теракту в Стамбуле.

С 2016 года Турция последовательно проводила операции против курдских сил на севере Сирии.

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