Росія відновлює експорт бітуму, аби змусити Україну фінансувати бойовиків на Донбасі - эксперт

На його думку, мета такого рішення — повернути енергетичну та економічну залежність України від Росії, а також підсилити фінансування незаконних збройних формувань на Донбасі. Адже відповідно до урядових постанов, дозвіл на експорт нафтопродуктів в Україну отримують виключно ті російські компанії, що постачають продукцію на непідконтрольні території Донецької і Луганської областей, а також компанії, які перераховують кошти на підтримку терористичних угрупувань на Донбасі. “Таким чином через вказані поставки Росія фінансує своїх бойовиків на території України. На засіданні уряду РФ від 08.10.2020 було прийняте рішення про початок експорту бітуму за спеціальними дозволами. В найближчий час такі поставки можуть розпочатися”, — повідомив Павло Янцен.

Окрім того, відновлюючи експорт, Росія розраховує дискредитувати програму “Велике будівництво”, яка передбачає, зокрема, використання доволі великих обсягів нафтопродуктів. Україна не може допустити, аби вони мали російське походження: “Це неможливо допустити, адже Росія саме на це і розраховує. Аби, будуючи дороги, Україна своїми ж коштами фінансувала війну на власній території”.

Павло Янцен закликав українську владу активніше зменшувати залежність від поставок нафтопродуктів з Росії, оскільки країна-агресор використовує їх виключно як економічні та політичні важелі впливу. “Росія в будь-який момент зможе тиснути на Україну, як тисне на Білорусь, коли неодноразово зупиняла поставки нафти на нафтопереробні заводи і цим фактично зупиняла їхню роботу”, — нагадав Павло Янцен.