Росія відкинула заяву Сенцова про жорстоке поводження під час затримання
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Міністерство юстиції РФ відповіло Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), де розглядається скарга українського режисера Олега Сенцова, що останній не піддавався жорстокому поводженню під час затримання. Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на текст документа, передає УНН.
Так, садна і синці у Сенцова російська влада пояснюють тим, що під час арешту і обшуку він "на нетривалий час був притиснутий обличчям до стіни".
Крім того, влада РФ заявили, що оцінка доказів виходить за межі компетенції ЄСПЛ і має проводитися тільки російськими судами. За їхніми словами, суд також не може оцінювати свідчення одного з учасників справи про тортури, оскільки він в ЄСПЛ не звертався.
Показання засекречених свідків використовувалися відповідно до російського законодавства, наголошується в документі.
За даними видання, відповідь Європейського суду підписав уповноважений Росії в Страсбурзі заступник міністра юстиції Михайло Гальперін.
Як повідомляв УНН, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) повернув пріоритетний порядок розгляду справи Сенцова і Кольченко.
Нагадаємо, в серпні 2015 року українського режисера Сенцова, затриманого в Криму в 2014 році, засудили до 20 років колонії суворого режиму. У РФ його звинуватили в створенні на території Криму терористичного співтовариства.