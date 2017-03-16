Росія в ООН звинувачує Україну в рабському ставленні до людей на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Делегації Росії і України обмінялися взаємними звинуваченнями на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому проблемі торгівлі людьми в умовах збройних конфліктів, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Заступник глави українського МЗС Сергій Кислиця сказав про відповідальність Росії за ситуацію в Донбасі, у відповідь на що заступник постпреда РФ при ООН Євген Загайнов дорікнув Київ в рабському ставленні до жителям східних регіонів країни.
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Випади української сторони дипломат назвав “черговою порцією безпідставних звинувачень на адресу Росії”. За його словами, тема засідання Радбезу, “як видається, дійсно актуальна” для України.
Російський представник заявив, що до населення на Донбасі українці ставляться “як до безправних рабів, які не можуть претендувати, наприклад, на національну ідентичність або використання рідної мови.”
Зампостпреда РФ продовжив, що, коли українцям не вдалося придушити певне повстання на Сході країни військовою силою, то “в хід пішли спроби задушення жителів Донбасу доступними способами, такими як економічна і транспортна блокада, припинення соціальних виплат і так далі.”
Український представник ствердив, що “три роки російської агресії проти України посилили ризики, пов’язані з торгівлею людьми в Україні”. Окремо Кислиця зупинився на 400 км ділянці кордону між Україною і Росією, який не контролюється Києвом і використовується для транспортування людей, звернених у рабство.
Заступник міністра висловив жаль з приводу того, що Росія не є учасником Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, а також закликав ООН, ОБСЄ і Міжнародний Комітет Червоного Хреста уважніше стежити за порушеннями прав людини на сході України і включати відповідну інформацію в свої доповіді.
Як повідомляв УНН, постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ та Раду Європи докласти спільних зусиль для припинення серйозних порушень прав людини, скоюваних Росією у незаконно окупованому Криму та на Донбасі.