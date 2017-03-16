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Россия в ООН обвиняет Украину в рабском отношении к людям на Донбассе

Россия в ООН обвиняет Украину в рабском отношении к людям на Донбассе

Киев • УНН

 • 12489 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Делегации России и Украины обменялись взаимными обвинениями на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном проблеме торговли людьми в условиях вооруженных конфликтов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Заместитель главы украинского МИД Сергей Кислица сказал об ответственности России за ситуацию на Донбассе, в ответ на что заместитель постпреда РФ при ООН Евгений Загайнов упрекнул Киев в рабском отношении к жителям восточных регионов страны.

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Выпады украинской стороны дипломат назвал "очередной порцией безосновательных обвинений в адрес России". По его словам, тема заседания Совбеза, "как представляется, действительно актуальна" для Украины.

Российский представитель заявил, что к населению на Донбассе украинцы относятся "как к бесправным рабам, которые не могут претендовать, например, на национальную идентичность или использования родного языка."

Зампостпреда РФ продолжил, что, когда украинцам не удалось подавить определенное восстание на востоке страны военной силой, то "в ход пошли попытки удушения жителей Донбасса доступными способами, такими как экономическая и транспортная блокада, прекращение социальных выплат и так далее".

Украинский представитель подтвердил, что "три года российской агрессии против Украины усилили риски, связанные с торговлей людьми в Украине". Отдельно Кислица остановился на 400 км участке границы между Украиной и Россией, который не контролируется Киевом и используется для транспортировки людей, обращенных в рабство.

Заместитель министра выразил сожаление по поводу того, что Россия не является участником Конвенции Совета Европы о мерах по противодействию торговле людьми, а также призвал ООН, ОБСЕ и Международный Комитет Красного Креста внимательнее следить за нарушениями прав человека на востоке Украины и включать соответствующую информацию в свои доклады.

Как сообщал УНН, постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ и Совет Европы приложить совместные усилия для прекращения серьезных нарушений прав человека, совершаемых Россией в незаконно оккупированном Крыму и на Донбассе.

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