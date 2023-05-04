росія удвічі скоротила кількість ракетоносіїв "Калібрів" у Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. росія зменшила кількість кораблів-ракетоносіїв у Чорному морі до двох, загальний залп ракет типу "Калібр" може сягати 16. Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров у Telegram, пише УНН.
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"Станом на 11:00 в Чорному морі 7 ворожих кораблів, кількість ракетоносіїв зменшено до 2. Максимально можливий сумарний залп "Калібрів" - 16", - написав Назаров.
Нагадаємо
На ранок 4 травня росія тримала у Чорному морі чотири кораблі-носії до 32 ракет типу "Калібр".