росія удвічі скоротила кількість ракетоносіїв "Калібрів" у Чорному морі

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"Станом на 11:00 в Чорному морі 7 ворожих кораблів, кількість ракетоносіїв зменшено до 2. Максимально можливий сумарний залп "Калібрів" - 16", - написав Назаров.

Нагадаємо

На ранок 4 травня росія тримала у Чорному морі чотири кораблі-носії до 32 ракет типу "Калібр".