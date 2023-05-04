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рф наростила кількість ракетоносіїв "Калібрів" у Чорному морі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. росія вивела у Чорне море чотири кораблі-носії до 32 ракет типу "Калібр". Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров у Telegram, пише УНН.

Цитата

"У Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшено до 11, у тому числі нарощено присутність ракетоносіїв до
4 надводних. Відповідно, загальний імовірний залп "Калібрів" може сягати 32 ракет", - написав Назаров.

Він закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги. "Пам'ятаємо, що ворог підступний і готовий завдавати ударів не тільки по прифронтових територіях", - зазначив Назаров.

Доповнення

За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Уночі в українському небі було знищено 18 ударних дронів типу Shahed з 24 та один розвідувальний безпілотник.

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