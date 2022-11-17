росія тримає у Чорному морі ракетоносії близько 20 "Калібрів"

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"У корабельному угрупованні в Чорному морі ворог збільшив кількість носіїв крилатих ракет. Наразі, їх 3, один з яких – підводний. До залпу готові до 2 десятків ракет типу "Калібр", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляється, загальний склад корабельного угрупування ворога налічує 10 кораблів та катерів, які продовжують маневрувати у ракетобезпечному районі, вздовж південно-західного узбережжя тимчасово окупованого Криму.

"Ворог не приховує намірів продовжувати нищити критичну інфраструктуру, створювати енергетичну кризу, нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, законами та звичаями ведення війни. Головна мета ракетних атак рашистів – створити суспільний дисбаланс, спровокувати незадоволення умовами життя в кліматично складний період", - зазначили в ОК "Південь".

Нагадаємо

Російські окупанти сьогодні атакували Одещину з напрямку Чорного моря крилатими ракетами типу "Калібр". Згодом - ракетами з винищувачів Су-30, їх було знищено над морем.