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«Калібр» (сімейство ракет)

росія тримає у Чорному морі ракетоносії близько 20 "Калібрів"

росія тримає у Чорному морі ракетоносії близько 20 "Калібрів"

Київ • УНН

 • 291780 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Російські окупанти тримають у Чорному морі три кораблі-ракетоносії близько 20 крилатих ракет "Калібр", повідомили в ОК "Південь", пише УНН.

Цитата

"У корабельному угрупованні в Чорному морі ворог збільшив кількість носіїв крилатих ракет. Наразі, їх 3, один з яких – підводний. До залпу готові до 2 десятків ракет типу "Калібр", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомляється, загальний склад корабельного угрупування ворога налічує 10 кораблів та катерів, які продовжують маневрувати у ракетобезпечному районі, вздовж південно-західного узбережжя тимчасово окупованого Криму.

"Ворог не приховує намірів продовжувати нищити критичну інфраструктуру, створювати енергетичну кризу, нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, законами та звичаями ведення війни. Головна мета ракетних атак рашистів – створити суспільний дисбаланс, спровокувати незадоволення умовами життя в кліматично складний період", - зазначили в ОК "Південь".

Нагадаємо

Російські окупанти сьогодні атакували Одещину з напрямку Чорного моря крилатими ракетами типу "Калібр". Згодом - ракетами з винищувачів Су-30, їх було знищено над морем.

Українські Національні Новини

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