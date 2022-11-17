россия держит в Черном море ракетоносители около 20 "Калибров"

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"В корабельной группировке в Черном море враг увеличил количество носителей крылатых ракет. Сейчас, их 3, один из которых – подводный. К залпу готовы до 2 десятков ракет типа "Калибр", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, общий состав корабельной группировки врага насчитывает 10 кораблей и катеров, продолжающих маневрировать в ракетобезопасном районе, вдоль юго-западного побережья временно оккупированного Крыма.

"Враг не скрывает намерений продолжать уничтожать критическую инфраструктуру, создавать энергетический кризис, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, законами и обычаями ведения войны. Главная цель ракетных атак рашистов – создать общественный дисбаланс, спровоцировать неудовлетворение условиями жизни в климатически сложный период", - отметили в ОК "Юг".

Напомним

Российские оккупанты сегодня атаковали Одесскую область с направления Черного моря крылатыми ракетами типа "Калибр". Позже - ракетами из истребителей Су-30, они были уничтожены над морем.