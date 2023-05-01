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росія тримає у Чорному морі 8 кораблів, серед них 2 ракетоносії

Київ • УНН

 • 313771 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. За даними Військово-морських сил ЗСУ, росія тримає в Чорному морі 8 кораблів, 2 з яких носії "Калібрів", ще 6 кораблів на бойовому чергуванні в Середземному та Азовському морях, пише УНН з посиланням на пресслужбу ВМС ЗСУ.

росія тримає у Чорному морі 8 кораблів, серед них 2 ракетоносії

Цитата

"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет", - йдеться в повідомленні ВМС ЗС України у Facebook.

Деталі

В Азовському морі – 2 ворожі кораблі. В Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 4 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет.

За добу, в інтересах рф, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 3 судна, до Чорного моря – 7 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

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