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ВМС Швеції та Фінляндії переведені у стан підвищеної готовності через російські військові кораблі

ВМС Швеції та Фінляндії переведені у стан підвищеної готовності через російські військові кораблі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Російські кораблі були помічені біля підводних кабелів та вітряних електростанцій. Шведський і фінський флот в даний час перебувають у стані підвищеної готовності, щоб запобігти можливому нападу. Командувач військово-морських сил Швеції Ева Скоог Хаслум застерегла від можливого російського саботажу щодо енергосистеми, передає УНН.

Деталі

Поруч із вітряними електростанціями та підводними кабелями виявлено кілька російських кораблів, пишуть шведські та фінські газети.

"Ми переконані, що росія так чи інакше завдала на карту мети", - заявила фінській газеті Iltalehti командувач шведського флоту Ева Скоог Хаслум.

За словами командувача ВМФ, російська активність навколо шведської та фінської підводної інфраструктури викликає занепокоєння та створює ризик саботажу.

Хаслум не вдалась до подробиць того, чи справді російські кораблі вторглися на територію Швеції, але підтвердила, що в цьому районі було проведено кілька спостережень підводних човнів.

За словами головнокомандувача ВМФ, шведський флот перебуває у постійній готовності.

"Наш флот дуже активний у багатьох відношеннях. Ми там 24 години на добу, сім днів на тиждень", – розповіла вона Aftonbladet.

За її словами, якщо шведська енергетична інфраструктура зазнає спроби саботажу, військово-морський флот буде готовий.

"Нам не потрібно так багато мобілізувати сили, але ми готові до дій із нуля. Ми весь час у морі. Усі наші підрозділи готові".

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