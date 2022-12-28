росія та Китай провели військово-морські навчання, відпрацювали захоплення підводних човнів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. росія і Китай провели військово-морські навчання у Східно-Китайському морі після тижня спільних навчань, в ході яких відпрацьовувалися захоплення підводного човна противника глибинними бомбами та стрілянина з артилерії військового корабля, повідомило міністерство оборони рф, пише УНН.
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Навчання 21-27 грудня під назвою "Морська взаємодія-2022" за участю Тихоокеанського флоту росії проводилися в акваторії Чжоушань та Тайчжоу у китайській провінції Чжецзян, повідомило офіційне китайське інформаційне агентство Сіньхуа.
"Загони бойових кораблів Тихоокеанського флоту та Військово-морських сил Народно-визвольної армії Китаю відпрацювали практичні завдання в рамках двостороннього військово-морського навчання", - повідомили в міноборони росії.
"Кораблі двох країн за підтримки протичовнової авіації спільно провели пошук підводного човна умовного супротивника і здійснили залп реактивними глибинними бомбами", - йдеться в повідомленні.
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