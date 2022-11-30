росія та Китай провели спільні навчання ВПС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. ВПС росії та Китаю взяли участь у спільних військових навчаннях в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, повідомило у середу міноборони рф, інформує УНН.
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"ВПС росії та ВПС Народно-визвольної армії Китаю провели чергове спільне повітряне патрулювання в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні", - йдеться у повідомленні відомства.
Деталі
Згідно з заявою, російські стратегічні ракетоносці Ту-95 та китайський Xian H-6 пролетіли над Японським та Східно-Китайським морями протягом восьми годин.
"Вперше в історії повітряного патрулювання російські літаки приземлилися в Китайській Народній Республіці, а китайські - на території російської федерації", - йдеться в повідомленні.
Навчання проводилися "у суворій відповідності до міжнародного права і не були спрямовані проти третіх країн", йдеться у заяві.
Доповнення
Китай не засудив військові дії росії в Україні, але, незважаючи на "безмежну дружбу", Пекін також відмовився від постачання зброї Москві.
Азіатсько-Тихоокеанський регіон є стратегічним регіоном для США, Китаю та росії.
На тлі суперництва, що посилюється, китайський лідер Сі Цзіньпін зустрівся зі своїм американським колегою Джо Байденом на саміті G20 два тижні тому, де вони пообіцяли пом'якшити риторику і працювати над скороченням розриву між двома державами.