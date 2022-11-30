россия и Китай провели совместные учения ВВС
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. ВВС россии и Китая приняли участие в совместных военных учениях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщило в среду минобороны рф, информирует УНН.
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"ВВС россии и ВВС Народно-освободительной армии Китая провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении ведомства.
Детали
Согласно заявлению, российские стратегические ракетоносцы Ту-95 и китайский Xian H-6 пролетели над Японским и Восточно-Китайским морями в течение восьми часов.
"Впервые в истории воздушного патрулирования российские самолеты приземлились в Китайской Народной Республике, а китайские – на территории российской федерации", – говорится в сообщении.
Учения проводились "в строгом соответствии с международным правом и не были направлены против третьих стран", говорится в заявлении.
Дополнение
Китай не осудил военные действия россии в Украине, но, несмотря на "безграничную дружбу", Пекин также отказался от поставок оружия Москве.
Азиатско-Тихоокеанский регион является стратегическим регионом для США, Китая и россии.
На фоне усиливающегося соперничества китайский лидер Си Цзиньпин встретился со своим американским коллегой Джо Байденом на саммите G20 две недели назад, где они пообещали смягчить риторику и работать над сокращением разрыва между двумя государствами.